Arriva Merendopoli Il Mostro di Firenze diventa un gioco assurdo

di Pietro Mecarozzi "Nessuna offesa alle vittime, ilsi basa solo sui processi dei ’compagni di merende’". Il telefono di Andrea Matteoni (42 anni) squilla all’impazzata da quattro giorni di fila. Quando risponde, ci scambia per l’ennesimo cliente che vuole prenotare il suo ’’, ilin scatola ispirato ai processi dei “compagni di merende” e ai delitti deldi, acquistabile – per ora – solo sulla pagina Instagram omonima, per 37 euro. "Ne ho fatto stampare duecento – spiega –, l’idea iniziale era di farne uno solo per me. Quando l’ho presentato, per così dire, al Lucca Comics le persone lo hanno accolto davvero con entusiasmo ed è andato a ruba". Sulla scatola di– che prevede un tetto massimo di sei giocatori ed è sconsigliato a una platea di under 14 –, sulle banconote e sulle carte sono impressi i volti di alcuni dei principali protagonisti della vicenda processuale.