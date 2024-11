.com - ‘Vertigo tango’ al Teatro Petrolini da oggi al 10 novembre

Debuttaaldi Roma Vertigo Tango, un’affascinante produzione dell’Associazione Culturale Sipario Strappato, che sarà in scena fino al 10. Con il patrocinio di Faitango, lo spettacolo si propone come un’intersezione raffinata tra danza e, fondendo il linguaggio del tango con quello della narrazione drammatica in un’opera ricca di intensità emotiva.Vertigo Tango a RomaVertigo Tango ci porta nell’atmosfera sospesa e senza tempo di Buenos Aires, dove seguiamo lo scrittore argentino Luís Suarez alle prese con una profonda crisi interiore. La trama ruota attorno al suo tormento, nato dalla perdita della moglie Inés, un lutto che non riesce a superare e che blocca la sua creatività. Ad affiancarlo in questa lotta sono Anita, la cognata, e Pascal, il suo editore e amico, che tentano di aiutare Luís a ritrovare se stesso.