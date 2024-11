Thesocialpost.it - Ucraina, il “piano di pace” di Trump: il 20% del Paese a Putin e il “no” all’ingresso di Kiev nella Nato

Ora che il ritorno di Donaldalla Casa Bianca è diventato realtà, emergono dettagli suldipensato dai consiglieri del neo Presidente americano per congelare il conflitto in. Come riferisce Repubblica,vorrebbe proporre un accordo che bloccherebbe i territori attualmente occupati dalla Russia e creerebbe zone demilitarizzate, tenendofuori dallaper almeno vent’anni. L’idea, svelata dal Wall Street Journal e anticipata dal Financial Times, mette in luce un approccio che mira a evitare un’escalation immediata, rinviando qualsiasi soluzione definitiva fino a un eventuale cambio di potere al Cremlino.I territori occupati: il 20% dell’in mano alla RussiaNeldi, i territori che la Russia controlla ora inresterebbero sotto il dominio di Mosca, coprendo circa il 20% del