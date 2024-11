Lapresse.it - Tifosi israeliani aggrediti, il rientro a Tel Aviv: “Sullo zaino una bandiera brasiliana per nascondere le mie origini”

Il capitano della squadra di calcio Maccabi Telha definito “vergognose” le aggressioni ai supporterdella squadra subite ad Amsterdam prima e dopo il match di Europa League. “Questo è il mondo in cui viviamo ora, purtroppo. I nostrierano molto spaventati e hanno vissuto il peggio lì. Purtroppo erano venuti a vedere il calcio e questo è quello che è successo”, ha detto Eran Zahavi, intervistato in aeroporto al suoin Israele. Negli scontri con i manifestanti pro-Palestina, dieci persone sono rimaste ferite e altre 57 sono state arrestate dalla polizia olandese. Un tifoso del Maccabi, appena atterrato a tel, ha raccontato di aver svegliato suo figlio e di avergli messo unaperleisraeliane, prima di prendere un Uber da un’uscita secondaria dell’hotel per raggiungere l’aeroporto di Amsterdam.