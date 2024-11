Star Wars, in arrivo una nuova trilogia ma non continuerà la saga degli Skywalker

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Unadi ‘’ è in. Lo sceneggiatore e produttore statunitense Simon Kinberg ha firmato un ampio accordo per scrivere e mettersi alla guida dellaera di ‘Guerre Stellari’. I tre nuovi film avranno una storia tuttache non proseguirà la, la famiglia protagonista dei sei episodi ideati da George Lucas eultimi tre (il 7, l’8 e il 9) realizzati dalla Disney dopo l’acquisizione della Lucasfilm. Secondo le fonti di ‘The Hollywood Reporter’, l’intento è quello di sviluppare nuovi personaggi e unatrama, ma non si esclude che alcuni personaggi già noti non possano in qualche modo apparire anche nei nuovi film. Kathleen Kennedy, capo della Lucasfilm, produrrà lainsieme a Kinberg. Cinquantuno anni, nato a Londra ma cresciuto negli Stati Uniti, Simon Kinberg ha già dato un importante contributo a ‘’.