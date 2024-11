Liberoquotidiano.it - "Mi spiace, non vedo paragoni". In studio si fa il nome di Berlusconi e Francesca Pascale reagisce così

non ci sta. L'ex compagna di Silvionon accetta che il neo presidente degli Stati Uniti venga paragonato al fondatore di Forza Italia. "Miquando vengono fattitra Trump e. Trump è un illiberale,era un liberale", dice senza mezzi termini a Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 8 novembre su La7. Per lai due "sono lontani anni luce.non ha mai neanche usato il linguaggio che utilizza Donald Trump, io non. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti mi preoccupa e non solo per la violenza, mi preoccupa per l'atteggiamento che avrà nei confronti dell'Europa. E mi divedere un leader come la Presidente Meloni che da patriota qual è invece di difendere la propria nazione, sale sul carro dei vincitori, e ne prende le difese a prescindere perché Trump ha vinto le elezioni".