Butac.it - L’eterna ricerca di un capro espiatorio

Leggi l'articolo completo su Butac.it

Viviamo in un’epoca in cui ci viene spontaneo cercare sempre un colpevole a cui addossare tutte le responsabilità, e spesso lo facciamo andando a colpire chi in realtà è prima di tutto una vittima.So che quanto segue non piacerà ad alcuni dei lettori abituali di BUTAC, lettori che a volte si sentono superiori ai soggetti che cascano vittime delle tante notizie di disinformazione di cui parliamo qui con regolarità.Questo atteggiamento si manifesta in molti contesti, come ad esempio nelle recenti elezioni presidenziali americane, dove, dopo l’elezione di Trump, l’opinione pubblica ha additato “gli americani” come degli ignoranti buzzurri e quindi i soli responsabili del risultato. Sono lo stesso popolo che ha portato alla presidenza Barack Obama per ben due mandati uno di seguito all’altro.