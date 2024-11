Ilrestodelcarlino.it - Gegè Munari e le sue "all star del jazz". La grande musica è allo Spirito

Più calda di un bicchiere di vin brulè e di un cartoccio di castagne, prosegue la stagione del Gruppo dei 10, facendosi strada tra le prime nebbie di novembre e trovando, nel tepore vintage dellodi Vigarano Mainarda, un vivido cantuccio die cibo. Arriva con questi presupposti la formazione del leggendario: per riscaldare il pubblico con un omaggio alitaliano e a chi ha fatto la storia del genere. ’The Great Gegezz Night. Dedicato al, ad Alberto Alberti e a Giordano Balboni’ è il titolo del prossimo appuntamento di Tutte le Direzioni in Fall 2024, che finora sta registrando unsuccesso di pubblico, complice la qualità dei grandi nomi in cartellone. Non sarà da meno la formazione che animerà la serata di oggi, segnata dalla presenza di uno dei più importanti batteristiitaliani,, che a novant’anni ancora anima le notti romane (e non solo), senza perdersene una.