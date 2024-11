Gaeta.it - Duemila studenti campani protagonisti del progetto musicale “Campania Ad Alta Voce”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa culturale originale ha coinvoltodi ventiquattro licei dellaa, tutti under la guida dell’associazione culturale AdETS. Ila Ad” è sostenuto dall’Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regionea. Questo evento non solo ha messo in risalto il talentodei giovani, ma ha anche rappresentato un’opportunità di crescita e apprendimento attraverso la musica.La proiezione e il contesto dell’eventoLa Sala De Sanctis di Santa Lucia ha fatto da cornice alla proiezione in anteprima del video “Abbracciame”, un’opera realizzata nell’area base della Marina Militare di Napoli, in via Acton. La regia è stata affidata a Diego Sommaripa, mentre la produzione è di Salvatore Piedimonte.