Clamoroso dalla Spagna | Ancelotti a rischio esonero

Incredibile ma vero. Forse. La notizia che è giunta in giornataha a dir poco del. Stando a quanto riportatotestata “Relevo“, la panchina di Carloal Real Madrid sarebbe in forte bilico, con la società Blancos ben lontana dall’essere contenta per questo avvio di stagione.Ma cosa non va?A non giocare a favore di Carlosono, ovviamente, i risultati, ma non solo. I Galacticos 2.0 sono in estremo ritardo in campionato, con il Barcellona lontano ben nove distanze, e che ha inflitto un duro colpo ai Blancos nel Clasico, distruggendo il Real per quattro reti a zero al Bernabeu. Anche in Champions le cose non vanno meglio. Carletto e il Real hanno ottenuto solo sei dei dodici punti disponibili fino a questo momento, un bottino che non la fa figurare tra le prime otto con accesso diretto alla fase ad eliminazione diretta, ma che la fa confondere nel gruppone come se fosse una delle tante.