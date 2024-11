Romadailynews.it - Cina: rivede legge per rafforzare protezione di reperti culturali

Pechino, 08 nov – (Xinhua) – Laoggi ha adottato unarevisionata perladei suoi abbondanti. I legislatori hanno votato per l’approvazione dellaaggiornata sulladeidurante una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo. Taleentrera’ in vigore il primo marzo 2025. Il Paese sta attualmente conducendo un censimento nazionale sui, che durera’ per tutto il 2026. Laospita oltre 760.000immobili, 108 milioni di pezzi o set dimobili di proprieta’ dello Stato, 40 siti del patrimonio culturale mondiale e 4 siti del patrimonio culturale e naturale misti, ha rivelato il governo a settembre. (Xin) Agenzia Xinhua