Tvzap.it - “C’è il malocchio”. Caterina Balivo spiazzata dagli ospiti a “La volta buona”: cosa è successo

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

News Tv. “C’è il”.a “La”:. La conduttrice del seguitissimo programma di Rai 1 non è riuscita a nascondere il suo disappunto dopo le affermazioni forti di due dellein studio. Mentre si trattava di alcuni argomenti di attualità, infatti, due delle presenti si sarebbero lasciate andare a considerazioni “sopra le righe” scatenando la reazione immediata della padrona di casa. (.)Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo vuole abbandonare la casa: il vero motivoLeggi anche: “Striscia la Notizia” contro “Affari tuoi”, il deepfake con Mentana vs De Martinoa “La”: lea ruota liberaTenere le redini di un un programma sull’ammiraglia Rai, nella prima fascia pomeridiana, non è certo un compito semplice data l’ampia fetta di spettatori all’ascolto.