Alfonso D'Apice fa confessioni toccanti al GF: gravi lutti e momenti duri

sta iniziando ad integrarsi all’interno della casa del Grande Fratello. In queste ore, il giovane ha avuto una conversazione molto toccante con Shaila Gatta, a cui ha fatto delledecisamente importanti e private inerenti la sua famiglia e la sua vita. Ledia Shaila Gatta al GFL’ingresso nella casa del Grande Fratello dista scombussolando gli equilibri. A destare particolare sgomento è il fatto che il ragazzo stia trascorrendo diverso tempo proprio insieme a Federica Petagna, la sua ex. I due, in teoria, si sarebbero lasciati, quindi il pubblico da casa non può fare a meno di porsi qualche domanda nel vedere i due così complici e in sintonia. Ad ogni modo, in queste oresi è avvicinato anche ad un’altra concorrente, ovvero Shaila, a cui ha fatto dellemolto private.