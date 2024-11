Liberoquotidiano.it - Un viaggio nel cuore della Toscana tra storia, lusso e tradizione

Casole d'Elsa è un incantevole borgo medievale situato nella provincia di Siena, immerso nella pittoresca Val d'Elsa. Di origine etrusca, è noto per la suaricca e ben conservata, con un centro storico che mantiene il tipico aspetto medievale. Casole d'Elsa è circondata da una cinta muraria, dentro la quale si possono ammirare vicoli, edifici storici e la splendida Collegiata di Santa Maria Assunta, che ospita opere d'arte di pregio. Nel Museo Archeologico eCollegiata, inoltre si trovano reperti etruschi ritrovati grazie ad alcuni scavi al Castello di Casole A Belmond Hotel, Tuscany nel 1870-75. I reperti sono stati quindi donati e si trovano al museo dal Castello di Casole. La posizione collinare di Casole d'Elsa offre vedute panoramiche sulla campagnae il paese è anche noto per l'ospitalità e la qualità dei suoi prodotti locali, come vino, olio d'oliva e piatti tipicicucina