Napoli ospita il campionato del miglior panettone del mondo | ecco cosa aspettarsi

L'attenzione si sposta super il prestigioso evento del "del2024", in programma il 17 e 18 novembre presso il Salone Professionale dell'Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia Gustus, situato nella Mostra d'Oltremare. Questa competizione, organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria , mira a esaltare l'arte della pasticceria italiana, creando un palcoscenico per ii maestri di questo settore.I dettagli dell'eventoNel contesto mozzafiato di, circa 40 pasticcieri provenienti da paesi come Messico, Giappone, Francia e Spagna si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di. Questi professionisti hanno superato una selezione impegnativa, qualificandosi dopo aver partecipato a competizioni che hanno visto in gara 250 concorrenti nel mese di ottobre.