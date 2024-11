Quotidiano.net - La storia di Angelo Vassallo, il ‘sindaco pescatore’ che pestò i piedi alla Camorra

Salerno, 7 novembre 2024 – Dopo 14 anni la svolta. Quattro persone, tra cui due carabinieri, sono stati arrestati oggi per l’omicidio di. Nato il 22 settembre 1953,è stato sindaco del Comune di Pollica, nel salernitano, per ben tre mandati consecutivi, dal 1995 al 2010. Soprannominato il “sindaco pescatore” per la sua attività nel settore ittico che gestiva insieme al fratello, era rappresentante del Partito Democatico e aveva ricoperto in passato anche i ruoli di consigliere comunale a Salerno per ‘La Margherita’ e di presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento. La sera del 5 settembre 2010, nei pressi della vicina frazione Acciaroli,venne assassinato con nove proiettili di calibro 9. Il primo ad attribuire la responsabilità dell’omicidiofu il pubblico ministero Luigi Rocco: secondo la ricostruzione degli inquirenti,aveva scoperto un giro di droga che passava per il porto di Acciaroli.