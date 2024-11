Lanazione.it - Il Festival Strumenti & Musica a Spoleto

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Concerti, concorsi e grandi nomi per il ritorno adi ““, storica kermesse internazionale arrivata alla XV edizione e considerata una dei grandi eventi culturali umbri. Realizzato dall’Associazione Italian Accordion Culture, ilsi inaugura domenica alle 18, al Caio Melisso, con il concerto del fisarmonicista spoletino Mirco Patarini (foto sotto) accompagnato dall’orchestra d’archi Musici Lirienses diretta da Alessandro Cedrone. Sul palco anche il clarinettista perugino Gabriele Mirabassi, che affiancherà Patarini nell’esecuzione del brano in tre tempi di André Mehmari, “Strambotti“. In programma anche musiche di Astor Piazzolla, Bete Ilin, Richard Galliano, Roberto Molinelli e Andrea Morricone. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla mail: info@