Anteprima24.it - FOTO/ Gli addobbi dell’8 dicembre “un mese prima”: è già Natale

Tempo di lettura: 2 minutiSarà che il freddo comincia a farsi sentire, sarà che negli anni gli italiani hanno fatto propria la tradizione tutta America die festeggiamenti di Halloween, sarà quel che sarà, ma la provincia di Avellino, sulla scorta di altre località italiane, si sta già addobbando per.La nostra tradizione, di origine cattolica, vuole che il tradizionale albero sia fatto l’8, insieme al Presepe, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione, mentre a cavallo tra l’ultima settimana di novembre e l’inizio dicominciano già ad illuminarsi negozi e vetrine per stimolare lo shopping e i regali tipici delle festività.Eppure già da diversi giorni, molte attività commerciali si sono illuminate in lungo e largo e naturale, dagli negozi di oggettistica ai supermercati è già tutto un sbrilluccichio dei colori dele dei dolcumi tipici, a partire dai classici Panettoni e Pandori (altro eterno dilemma).