Elezioni Usa parla Putin | In corso una lotta per un nuovo ordine mondiale

“Il precedenteè finito in maniera irrevocabile”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, nel suo intervento al Club Valdai. “Siamo arrivati a un punto pericoloso – ha aggiunto – si può presumere che i prossimi 20 anni saranno ancora più difficili”. Secondola democrazia “viene interpretata sempre più come il governo non della maggioranza, ma della minoranza” e “illiberalismo occidentale ha prodotto un’estrema intolleranza e aggressività”.Leggi anche:codice della Strada: tutte le cose che da adesso saranno vietate in autoLo stessoin queste ore ha deciso di complimentarsi con il neo eletto presidente americano Donald Trump, dopo che nell’immediato aveva invece scelto la via del silenzio. “Vorrei cogliere questa opportunità per congratularmi con lui per la sua vittoria allepresidenziali degli Stati Uniti”.