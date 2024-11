Ilgiorno.it - Usmate Velate, per lo scandalo corruzione urbanistica udienza preliminare a dicembre

(Monza e Brianza), 6 novembre 2024 - Fissata al 16l'davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini per i 9 imputati coinvolti nell'inchiesta sulla presuntaal Comune di. Ormai tutti tornati in libertà , compreso il costruttore Alberto Riva. Era il 29 aprile scorso quando i finanzieri del Comando provinciale di Monza avevano eseguito le ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e sei agli arresti domiciliari, emesse dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella su richiesta del pm monzese Carlo Cinque. In carcere erano finiti il funzionario responsabile dell'ufficio tecnicose Antonio Colombo e gli imprenditori Galdino Magni e Alberto Riva, mentre agli arresti domiciliari erano andati il "geometra di Silvio Berlusconi" Francesco Calogero Magnano, gli altri imprenditori Antonella Cantù, Donato Magni e Luigi Roncalli e pure Annabella e Giovanni Beretta, rispettivamente compagna e cognato di Colombo.