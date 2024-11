Tpi.it - Trump stravince anche a Springfield, la città dove secondo il tycoon gli immigrati mangiavano “cani e gatti domestici”

vincenonostante le polemiche sull’immigrazione C’è un dato clamoroso che è la fotografia perfetta di quanto accaduto in AmericaDonaldha trionfato alle elezioni presidenziali statunitensi divenendo, così, il 47° presidente degli Usa. Si tratta delle percentuali bulgare ricevute dalnella contea di Clark, in Ohio,Donaldha ottenuto il 64% delle preferenze. Un dato addirittura in crescita rispetto al 2020 quando il candidato repubblicano ottenne circa il 60%. Il dato è ancora più clamoroso se si pensa che la contea racchiudeladi, al centro di alcune polemiche sull’immigrazione. Durante il dibattito con la candidata democratica Kamala Harris, infatti, Donaldaffermò che proprio aglidella, in particolar modo quelli haitiani,”.