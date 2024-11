Lanotiziagiornale.it - Trump fa felici tutte le autocrazie e mette in apprensione l’Europa

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

È successo: Donaldha vinto di nuovo. La sua riconquista della Casa Bianca è stata accolta con una sfilza di congratulazioni, ma il fervore maggiore viene dai leader che governano con pugno di ferro. Come a trovare in lui uno specchio delle loro ambizioni, capi di Stato di paesi autoritari hanno salutatocome un alleato, un modello di forza politica e autonomia da celebrare. E mentre in Europa le congratulazioni si mantengono sul filo della diplomazia, in Italia si accendono le prime controversie. Orban e la “vittoria necessaria” diIl primo ministro ungherese Viktor Orban, senza mezzi termini, ha esaltato la vittoria dicome “necessaria per il mondo”, un segno che la storia politica si può riscrivere sfidando ogni previsione. Con la sua nota retorica populista, Orban saluta un presidente che interpreta la politica come una sfida ai limiti imposti dai diritti umani e dalle istituzioni internazionali.