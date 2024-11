Unlimitednews.it - L’Università di Palermo conferisce laurea honoris causa a Steven Feld

(ITALPRESS) – “La linea dell’ateneo è sempre di premiare chi ha contribuito all’avanzamento delle conoscenze. Qua siamo in un campo molto particolare, perché parliamo di una via di mezzo tra antropologia e musicologia:è un esperto di entrambi i settori, al punto da creare una branca intermedia che coinvolge ambiti culturali molto differenti”. Così il rettore deldi, Massimo Midiri, in occasione della cerimonia di conferimento dellaMagistralein Musicologia e Scienze dello Spettacolo a, a Palazzo Steri. xd6/col3/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo