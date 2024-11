Iodonna.it - La resa dei conti si avvicina a Hawkins. E, nell'attesa di scoprire cosa accadrà, Netflix ha fatto un regalo ai fan dell'acclamata serie

Leggi tutto su Iodonna.it

Ormai tutti i fan lo sanno:rilascerà nel 2025 la quinta e ultima stagione di Stranger Things. Un modo per concludere un’avventura iniziata nel 2016 e diventata un fenomeno globale. La piattaforma di streaming ha pubblicato un video teaser con la lista con i titoli degli otto episodi che concluderanno la saga. La sceltaa data non è casuale. Il 6 novembre, infatti, è lo Stranger Things Day, giorno in cui, nel 1983, il giovane Will Byers scomparve, segnando l’inizioa storia a. “Stranger Things 4”: le immaginiguarda le foto I titoli degli episodi’ultima stagione Ecco quindi i titoli degli otto episodi’ultima stagione di Stranger Things: La missione La scomparsa di La trappola Il mago La scossa La fuga da Camazotz Il ponte Il mondo reale Questi titoli, evocativi e ricchi di mistero, hanno subito acceso la curiosità dei fan, che attendono con ansia diquale destino attendee i suoi giovani protagonistia battaglia finale contro le forze del Sottosopra.