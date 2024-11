Ilnapolista.it - La moglie di Valverde si sfoga con Ancelotti: «Quando capiranno che Federico non è un esterno?»

Ladiattacca: «chenon è un?» Il Real Madrid ha perso in casa 1-3 col Milan. All’intervallo,ha sostituito Tchouamenì ee sui social ladisi èta per aver schieratisull’. Ruolo dove peraltro giocò la finale di Champions vinta contro il Dortmund. Mina Bonino,di Fede, attacca sui social dopo il cambio diall’intervallo. “Dove Fede gioca meglio è da centrale. Ahahah,*** che Fede non è un’ala?” Cosa ne pensi? Mina Bonino, mujer de Fede, estalla en redes tras el cambio de“Donde mejor juega Fede es de pivote. Jajaja cuando van a entender de una p*** vez que Fede no es extremo?” ¿Tú qué piensas? pic.twitter.