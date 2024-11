‘La cosa più triste mai vista in Italia’ la piscina davanti a Fontana di Trevi viene derisa dai turisti

Leggi tutto su Funweek.it

Da mesi non si parla d’altro: Roma è diventato un cantiere aperto a causa dei lavori in corso per l’inizio del Giubileo 2025. L’evento più raccapricciante per iè, però, la realizzazione di unadidove buttarvi le monetine. Perché adiè stata messa unaSono giorni che ladiè diventata la protagonista sei social dopo che i funzionari della città hanno deciso di realizzare unalì. Il motivo è semplice: essa è stata costruita principalmente per proteggere i lavoratori all’interno dell’attrazione svuotata dall’essere colpiti dalle monete. Non solo, almeno per adesso darà modo aidi continuare a portare avanti il tradizionale lancio delle monete. Ciò farà sì che il sito continui a raccogliere 1,5 milioni di euro all’anno in monete da donare poi all’ente di beneficenza cattolico Caritas.