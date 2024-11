Ilfattoquotidiano.it - “È l’impugnatura non la lama la parte più importante di un coltello. Ecco perché”: la verità di chef Tony sull'”arte” di tagliare in cucina

Chi ricorda lo? Vero nome Anthony Joseph Notaro, negli anni Duemila ha mostrato e cercato di ‘televendere’ file di coltelli in tv, facendo venire voglia a diversi spettatori di comprarli e di provare agli alimenti proprio come faceva lui,. “(.) Che io sia così famoso in Italia in realtà l’ho scoperto appena quattro anni fa, quando un manager di QVC fece il mio nome durante un incontro nella sede italiana dell’emittente e, con sua grande sorpresa, vide le persone esaltarsi improvvisamente. A quel punto prese un autobus e chiese ai passeggeri se sapevano chi fossi: si alzarono così tante mani che sembrava fosse in corso una rapina! Quando vidi il video di quel momento piansi dalla commozione accanto a mia moglie,vado davvero fiero delle mie radici”, ha spiegato al Corriere della Sera.