Ilgiorno.it - Allarme morti sul lavoro: accordo fra Ats e Procura di Brescia per fermare la strage

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 6 novembre 2024 –tra Ats eper formare tecnici di prevenzione e sicurezza sugli ambianti di. Una novità, quella messa in campo con l’sottoscritto ieri, a fronte di quello che sta diventando un bollettino tragico. Da inizio anno sono stati 15 gli infortuni mortali rilevati da Ats Berscia (31 secondo l’aggiornamento Inail al 30 settembre, che tiene conto anche degli infortuni in itinere e di quelli dini in altre province). Si tratta del 30% dei mortali registrati in Regione Lombardia, ma, in rapporto alla popolazione, la stima dovrebbe essere dell’11%: infortuni evitabili nella quasi totalità dei casi, come spiegato dal direttore generale di AtsClaudio Sileo. “Vogliamo garantire sicurezza” Per cercare di arginare il fenomeno, l’tra ladella Repubblica presso il Tribunale die ATSpunta a rafforzare la formazione dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi diche svolgono la loro attività per il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di(SC PSAL) e che, nello svolgimento deldi indagine relativo a eventi infortunistici e di vigilanza nei luoghi di, rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).