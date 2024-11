Zonawrestling.net - WWE: Damian Priest di nuovo sulla strada di Gunther, Bronson Reed semina il caos nel ME

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Puntata di Raw molto importante quella post Crown Jewel andata in onda questa notte e registrata in terra araba. Dopo aver assegnato per la prima volta nella storia i Crown Jewel Championship, è arrivato il momento di trovare ilsfidante al titolo mondiale detenuto da, uscito sconfitto da Crown Jewel contro Cody Rhodes. Per l’occasione il GM Adam Pearce ha indetto un fatal-4-way che è stato il main event dello show rosso. Rancore e Tsunami Nel main event si sono affrontati, Dominik Mysterio, Sheamus e Seth Rollins, decisamente malconcio dopo la battaglia cona Crown Jewel. Match caratterizzato subito dalle fughe di Dominik dagli altri, in particolare daper via dei problemi degli ultimi tempi, per poi finire nelle grirnfie di Sheamus e le sue “percussioni”.