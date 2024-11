Quotidiano.net - Scontro sui rimpatri dei migranti. Da Roma a Catania stop dei giudici: "Egitto e Bangladesh non sicuri"

Botta e risposta. I magistrati disemplicemente ignorato il decreto con cui il governo ordinava di considerarePaesi. Hanno infatti dichiarato illegittima la richiesta di trattenimento nei centri a carico di tre egiziani e due bengalesi che hanno richiesto lo stato di rifugiati giustificando la decisione con la constatazione che "la lista dei Paesi" contenuta nel provvedimento non esime il giudice "dall’esame della compatibilità " di questa "designazione con il diritto dell’Unione europea". E in quei due Stati "ci sono gravi violazioni dei diritti umani". Insorge la maggioranza: a dare il la, Matteo Salvini. "Per colpa di alcunicomunisti che non applicano le legge il Paese insicuro è ormai l’Italia. Ma noi non ci arrendiamo". Netti gli azzurri: "Assisto esterrefatto all’uso politico della giustizia: nessun paese è sicuro, neppure", tuona il capo dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.