Italia: escursionista visita Gansu per testimoniare una Cina piu' autentica

Pechino, 05 nov – (Xinhua) – Nel 2024 ricorre il 20mo anniversario dell’istituzione di un partenariato strategico globale tra, e segna anche il 700mo anniversario della morte del viaggiatoreno Marco Polo. L’na Vienna Cammarota, di 75 anni, e’ una fedele sostenitrice dell’esploratore. Ad oggi ha deciso di intraprendere un viaggio per seguire il percorso di Marco Polo, ripercorrendo le orme dell’esploratore ine testimoniando in prima persona un’immaginedel Paese. Il magnifico panorama desertico, le acque impetuose del fiume Giallo, l’antica cultura della Via della seta. Recentemente, la signora Cammarota si e’ recata nella provincia del, che si trova sulla sezione d’oro dell’antica Via della seta, e hato le citta’ di Lanzhou, Tianshui, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang e molte altre citta’ per sperimentare in modo diretto l’intersezione e l’integrazione degli itinerari di viaggio di Marco Polo con l’antica Via della seta.