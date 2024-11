Fondi Datemi i soldi | maltrattamenti in famiglia per comprare droga e giocare alle slot machine

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 5 novembre 2024 – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei soggetti pericolosi, ha proposto l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di avvicinamentopersone offese, nei confronti di un giovane originario di. Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, accogliendo la proposta del Questore di Latina nei giorni scorsi ha emesso la misura di prevenzione nei confronti dell’uomo, soggetto più volte arrestato dai poliziotti del Commissariato diin quanto resosi autore di numerose condotte di maltrattamento e minacce ai danni dei genitori, dei familiari e della ex compagna e per questi stessi fatti attualmente ristretto in carcere. In particolare l’uomo, lo scorso 30 luglio, a seguito dell’applicazione di un’ordinanza della misura cautelare era stato ristretto in carcere, in ragione delle continue condotte violente e minatorie in sistematica violazione delle precedenti misure meno afflittive che erano state adottate nei suoi confronti.