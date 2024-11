Gqitalia.it - Come sarebbe bello se la serie tv sugli 883 fosse spalmata addirittura su tre stagioni!

La voce circolava già nei giorni di lancio delle prime due puntate della883, ma poi è arrivata la conferma durante un'intervista con FanPage. Lo show tornerà con una seconda stagione. Anzi, il team creativo è già all'opera. Nel frattempo, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 continua a conquistare nuovi fan tra chi si era perso l'appuntamento su Sky ma ne ha sentito parlare così bene e così tanto, che ora vede di recuperare e si tuffa in una maratona in streaming, magari proprio in compagnia degli amici che gli avevano segnalato lo show. Sì, a guidare l'entusiasmo è il fatto che il progetto, a cura di Sydney Sibilia, si è rivelato davvero buono, ma soprattutto è la nostalgia di due generazioni. Gli xennial e i millennial, che nell'estate di quel 1992 non hanno fatto che ballare e cantare sulle note di Non me la menare e Hanno ucciso l'uomo ragno.