.com - Wta Finals, Paolini sfida Sabalenka: quando e dove vedere il mach in tv

(Adnkronos) – Dopo l’esordio vincente di Jasminealle Wtadi Riad, la tennista italiana sfiderà oggi la numero 1 al mondo Aryna. La 26enne bielorussa ha battuto nella prima giornata la 22enne cinese Qinwen Zheng, numero 7 del ranking Wta, in un’ora e 25 minuti. Il match di oggi, lunedì 4 novembre, è previsto per le ore 16 italiane (le 18 a Riad). Il match sarà disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena e in streaming su NowTV e Sky Go. Sarà possibileanche in chiaro: in tv su SuperTennis (canale 64 del digitale terreste) e in streaming su supertennis.tv. Wtailin tv seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .