Oasport.it - United Cup 2025, svelate le ultime squadre partecipanti. Italia con Francia e Svizzera

Si è completato il quadro delleche parteciperanno allaCup, il torneo amiste che andrà in scena in Australia dal 27 dicembre al 5 gennaio. La Croazia, rappresentata in particolar modo da Borna Coric e Donna Vekic, e l’Argentina, i cui colori saranno difesi in prima battuta da Tomas Martin Etchevrry e Nadia Podoroska, sono leformazioni ad essersi meritata il diritto di partecipazione. I balcanici giocheranno nel gruppo A con USA e Canada (a Perth), mentre i sudamericani saranno impegnati nel gruppo F a Sydney contro Australia e Gran Bretagna. L’giocherà invece nel girone D a Sydney contro lae la, a guidare il Bel Paese saranno Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, affiancati da Matteo Gigante, Andrea Vavassori e Angelica Moratelli. Le diciotto Nazionali qualificate alla terza edizione dell’evento sono composte da tre uomini e tre donne: tra Perth e Sydney si disputeranno sei gironi da treciascuno, ogni confronto prevede la disputa di un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto; le vincitrici dei sei gironi e la migliore seconda classificata di ciascuna città accederanno ai quarti di finale.