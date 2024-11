Lopinionista.it - Piccoli lussi gastronomici, un approfondimento

Prodotti gourmet come vini pregiati, tartufi, ma anche ingredienti semplici e di qualità, come l’olio d’oliva, sono sempre più richiesti Complice l’effetto rossetto, ovvero il fenomeno economico e psicologico per cui i consumatori tendono a ridurre le spese per acquisti di beni costosi e durevoli ma continuano a concedersio piaceri più accessibili, la food indulgence arriva anche sulle nostre tavole. Ipiù gettonati sono cibi gourmet, conosciuti anche come luxury food, come vini o liquori pregiati, ma anche ingredienti all’apparenza semplici come l’olio d’oliva, alla base della cucina. Non mancano poi prodotti come il caviale, il foie gras, e i tartufi che si trovano non solo sulle tavole più esclusive, ma si fanno protagonisti di un consumo sempre più diffuso.