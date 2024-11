Ilfattoquotidiano.it - Iran Human Rights: “Teheran ha messo a morte cittadino ebreo accusato di omicidio”. Usa: “Detenuto anche un iraniano-americano”

Ala vigilia dell’annunciata risposta militare a Israele, le autorità dihanno eseguito la condanna adi un membro della comunità ebraicaiana che era stato incriminato per. Lo rende noto l’con sede in Norvegia. Arvin Ghahremani è stato impiccato in prigione nella città occidentale di Kermanshah dopo essere stato condannato perdurante una rissa di strada, ha affermato il gruppo, in un periodo di crescenti tensioni con Israele. Ad alzare ulteriormente la posta in gioco tra l’e l’Occidente, mentreminaccia di vendicarsi per l’attacco israeliano del 26 ottobre, contribuisce un altro fatto. Nelle carceriiane si troverebbeun giornalistaiano-