Gaeta.it - Iniziativa “Logos, pensiero e parola”: tablet per la comunicazione in pediatria all’ospedale Bellaria

Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo progetto per migliorare ladei bambini in difficoltà è stato recentemente avviato. L’associazione Bimbo Tu ha donato 11Blu Needius ai reparti didell’ospedale, grazie alla collaborazione con l’associazione Fare Leggere Tutti e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna. Questo sforzo, supportato da figure chiave nel settore sanitario ed educativo, mira a rendere laaccessibile a tutti i piccoli pazienti, in particolare a coloro con limitazioni linguistiche. L’importanza dellaaumentativa alternativa Il progetto “” è stato concepito con un obiettivo preciso e ambizioso: garantire a tutti i bambini la possibilità di comunicare.