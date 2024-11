Notizie.com - Elezioni Usa, Trump dirà di “aver vinto” contro Harris: la strategia del tycoon. Cosa succederà, gli ultimi sondaggi

Leggi tutto su Notizie.com

Domani 5 novembre 2024 si terranno leUsa: a contendersi l’accesso alla Casa Bianca Donalde Kamala. Gliparlano chiaro. Manca davvero troppo poco alleamericane. Il testa a testa tra la candidata democratica Kamalaed il repubblicano Donald, secondo gli, non è stato affatto risolto. Il lavoro sugli stati in bilico è intenso in queste ore, ma ilsembrapreferito ancora una volta “affidare” le ultime ore di campagna alle polemiche.Usa,di “: ladel(ANSA FOTO) – Notizie.comPonendo tra l’altro le basi ad unache possiamo dire sia cominciata già nel 2020, quandoha perso leJoe Biden.