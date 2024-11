Elettrosmog le associazioni civiche diffidano il Comune di Fiumicino | Finora nessuna risposta da parte dell’Ente

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 4 novembre 2024 – “Nessun dialogo con ildisulla questionee Piano Regolatore Antenne. Lehanno preferito le vie legali perché – spiega Annunziata De Masi, vicepresidente di CCE-Comuni contro l’e coordinatrice di alcunee comitati ambientalisti – non è assolutamente giustificabile tutta questa noncuranza sul problema e il silenzio degli assessorati e commissioni preposti che, sebbene sollecitati ripetutamente, non si riuniscono mai su questo serio problema”. Ilnella persona del sindaco è stato pertanto diffidato con mandato all’avv. Antonia Condemi, presidente del Codacons Calabria. “Occorre ricordare – come aggiunge Annalisa Buccieri, promotrice del Comitato Stop5G, incluso tra i diffidanti – che in Italia sono stati alzati i limiti di potenza dei ripetitori dal 30 aprile in avanti e in tutta Italia ci sono state motivate e ripetute proteste contro questa legge.