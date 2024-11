Tvpertutti.it - Beautiful, anticipazioni americane: il gesto clamoroso di Steffy contro Hope

Forrester compirà uned inaspettatoLogan, come svelano ledella soap opera di Canale 5. Ricordiamo che le due donne sono state sempre rivali a causa di Liam Spencer, ma, negli ultimi tempi, tra loro sono esplose nuove tensioni quando la figlia di Brooke ha iniziato a provare dei sentimenti per Finn, il marito di. Quest'ultima ha minacciato la Logan di chiudere lafor the Future se non avesse smesso di rivolgere attenzioni al consorte e, pur di non compromettere il futuro della sua amatissima linea di moda, ha accettato le condizioni della Forrester. Successivamente,ha finalmente messo da parte la sua attrazione per Finn e ha deciso di dedicarsi al lavoro. La ragazza, tuttavia, ha cominciato a guardare Carter con altri occhi e anche l'uomo ha dimostrato di essere attratto da lei. I due, a quel punto, hanno intrapreso una relazione segreta.