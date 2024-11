Spettacolo.periodicodaily.com - “Another Planet”, Marco Pritoni Debutta con il Suo Primo EP

Si intitola “” l’EP d’esordio del progetto solo piano del musicista imolese, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 ottobre. L’EP d’Esordio diè “” “” è il titolo dell’EP di debutto del pianista imolese, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 ottobre. La carriera solista diè iniziata nel 2023 con il singolo “May of Sorrow”, un brano creato per scopi benefici in risposta all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. A questosuccesso sono seguiti la toccante “Red Autumn Leaves” e l’ipnotica “Little Floating Fairies”. L’EP include anche un’introduzione, una conclusione e tre nuove composizioni: “An Enchanted Mind”, “The Invisible Fountain” e “The Short Novel”.