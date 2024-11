Zonawrestling.net - WWE: Baron Corbin risponde al commento di un fan in merito al suo licenziamento

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre tre superstars hanno lasciato la WWE, due di queste Tegan Nox e Indi Hartwell sono state licenziate, mentre anon è stato rinnovato il contratto.nel frattempo si sta dedicando alla cucina, l’altra sua grande passione e proprio sotto ad un suo post su Instagram dove stava preparando della carne un utente ha scritto: “La WWE ha fatto un grosso errore a lasciarti andare”. L’espressione “Fumbled The Bag” che l’utente ha scritto appartiene allo slang e fa riferimento in economia ad un opportunità mancata di capitalizzare il denaro, nel linguaggio parlato è utilizzata per indicare grosse opportunità che vengono lasciate sfuggire.