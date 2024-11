Ilnapolista.it - L’Atalanta è più forte. Conte lo sapeva, non era piagnone: il percorso è lungo

ha vinto a Napoli tre a zero. Con ampio merito. E a questo punto solo un marziano può continuare a non considerare la squadra di Gasperini come una delle favorite per lo scudetto. Secondo noi la seconda favorita (la prima è l’Inter).non eraa dire che il Napoli deve seguire il suoma che gli azzurri (oggi in nero) sono solo agli inizi del cammino. Era consapevole della forza dell’avversario. Il Napoli resta primo in classifica ma quando la squadra perde la sua forza difensiva, diventa una squadra troppo vulnerabile. Oggi è successo questo ed è successo anche perché l’attacco delha creato grandi difficoltà al Napoli. Gasperini ha lasciato in panca Retegui (nel finale ha segnato il 3-0) che avrebbe dato un riferimento a fisso a Rrahmani e a Buongiorno e ha puntato su Lookman e De Ketelaere. Mossa perfettamente riuscita.