Il corpo di Liam Payne torna in Inghilterra per i funerali | via libera delle autorità argentine

Ildell’ex One Direction,, potràre in. Il viaè arrivato dalla procura argentina, che ha autorizzato il rilascio della salma a suo padre che si trova Buenos Aires, dove il musicista è morto lo scorso 16 ottobre, da settimane. Dopo l’autopsia – che ha rivelato la presenza di cocaina nel sangue – Geoffaveva fatto richiesta deldel figlio per poter organizzare inella città natale Wolverhampton e per la sepoltura in patria. L’esame suldel cantante ha rivelato diverse sostanze stupefacenti nel suo organismo, tra cui la cosiddetta cocaina rosa (un mix di MDMA, ketamina e metanfetamina). «I risultati confermano cheera in uno stato di incoscienza dovuto a un mix di sostanze stupefacenti quando è caduto dal balcone», hanno dichiarato i procuratori argentini ai media locali.