Decolla il controllo del vicinato | Già tante adesioni dai cittadini

Prende forma ildel, il progetto presentato a inizio ottobre dal Comune di Corridonia, in sinergia con carabinieri e polizia locale, basato sulla partecipazione attiva della cittadinanza e la cooperazione con le forze dell’ordine per ridurre potenziali reati o eventi delittuosi. Un sistema di autoorganizzazione tra vicini per monitorare movimenti sospetti nella zona in cui si abita, che in città era già stato sperimentato anni fa in via Rossini. "A meno di un mese dall’incontro divulgativo sul tema sicurezza e in particolare sulle modalità di attivazione del sistema didel– ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto con il maresciallo Francesco Attimonelli )– sono pervenute oltre 20 domande di adesione da parte deidel quartiere Cappuccini Vecchi".