Zonawrestling.net - Bully Ray: “Io e Randy Orton abbiamo avuto grossi problemi in passato”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Non è una rarità che alcuni wrestler possano avere granditra di loro, in particolare dopo un incidente sul ring o qualche parola di troppo nel backstage. Di recente,Ray ha parlato dei suoiconin: è risaputo che, a inizio carriera,avesse un carattere sopra le righe. In particolare, nei documentari come “Ruthless Aggression” o quello dedicato interamente all’Apex Predator (A&E Biography) è stato sottolineato come il wrestler fosse una vera e propria testa calda. Parlando al Busted Open Radio,Ray ha parlato di come il suo rapporto consia migliorato nel tempo e di come in, il collega fosse davvero sgradevole:“Io esuperato tutti i nostri. Nessuno dei due ha voglia di dire una parola negativa riguardo all’altro.