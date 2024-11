Bergamo-Vallefoglia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutto su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la sesta giornata di andata diA1di. Le rossoblù di Carlo Parisi, reduci dalla bella vittoria a Roma, tornano sul campo di casa per conquistare un altro successo importante e difendere la sesta posizione in classifica. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la squadra di coach Andrea Pistola, settima ma a quota nove punti come le lombarde. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 3 novembre al Pala Facchetti di Treviglio. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida trae Megabox Ondulati del Saviodella massimadel campionato italiano.