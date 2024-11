Quotidiano.net - Api, il nuovo killer arriva dalla Georgia? L’entomologo: ecco come impedire l’invasione

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 3 novembre 2011 - Ildelle api potrebbere ancora da Est,la Vespa velutina e la Varroa destructor. È un acaroquest’ultimo ma è più piccolo e veloce, mettono in guardia gli esperti. Si chiama Tropilaelaps mercedesae, originario delle api mellifere asiatiche giganti. Specie aliena cheRussia è migrata ine in Ucraina. Vespa velutina, cos’è il radiotracking. “Così i nidi vengono trovati e distrutti” La vicenda per punti Cos’è Tropilaelaps mercedesae Il commercio mondiale delle api Varroa destructor, cos’è Possibilel’arrivo del? Cos’è Tropilaelaps mercedesae Per ora l’acaronon è stato ancora trovato in Italia. Ma gli scienziati (e gli apicoltori) sono già in allarme. Avvisati delpericolo da uno studio internazionale a cui ha collaborato anche CREA.