WWE Crown Jewel 2024 – Preview

(Zonawrestling.net - sabato 2 novembre 2024) Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti in questo sabato 2 novembre per approfondire il discorsoe la sfida dei campioni. Torna un evento WWE, stavolta dalla Mohammed Abdo Arena di Riyadh, Arabia Saudita, e torna la nostra. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH WWE World Heavyweight Champion Gunther vs Undisputed WWE Champion Cody Rhodes for the WWEChampionship Match sempre interessanti quelli che si presentano come Champion vs Champion, il problema è che poi uno dei due campioni deve perdere.